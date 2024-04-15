Будущее в космосе за Россией: западные СМИ умолчали об успешном запуске «Ангары»

Ко дню космонавтики состоялся запуск ракеты «Ангара», о котором так много говорили в последние дни. Уникальность запуска в том, что ракета тяжелого класса впервые стартовала с космодрома «Восточный» - раньше они запускались с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
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