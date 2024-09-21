Профессор Малинен уличил ЕС в двойных стандартах после слов Путина о ГерманииЛидеры стран Европы живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.
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