Червей в теле нашли уже у девяти россиян после комариных укусов

Этим летом повышен риск заражения дирофиляриозом, сообщили в Роспотребнадзоре Волгоградской области. Пять случаев заболевания уже были зафиксированы в 2023 году в Нижегородской области, в Волгоградской дирофиляриоз обнаружили у четырёх человек.