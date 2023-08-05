Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Даже Раймонд Паулс на тебя положил, то Россия и подавно!😀😀😀Лайма Вайкуле наз...
  • Андрей Матвеев
    Без всяких условий , прибалтийская мартышка, ты на хер здесь не нужна! И не тешь себя иллюзиями.Лайма Вайкуле наз...
  • Сергей Нововожилов
    А у Вас Д. Песков есть стимул развиваться или Вы уже всего достигли?Песков: Россия уж...

Червей в теле нашли уже у девяти россиян после комариных укусов

Червей в теле нашли уже у девяти россиян после комариных укусов

Этим летом повышен риск заражения дирофиляриозом, сообщили в Роспотребнадзоре Волгоградской области. Пять случаев заболевания уже были зафиксированы в 2023 году в Нижегородской области, в Волгоградской дирофиляриоз обнаружили у четырёх человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх