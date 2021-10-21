The American Conservative: США не помогут Украине в случае войны с Россией

Изменение геополитических обстоятельств лишило Украину прежнего статуса в глазах США. Теперь Киев не получит поддержки от союзника в случае полноценного военного конфликта с Москвой, считает обозреватель The American Conservative Доминик Сэнсон.
Изменение геополитических обстоятельств лишило Украину прежнего статуса в глазах США. Теперь Киев не получит поддержки от союзника в случае полноценного военного конфликта с Москвой, считает обозреватель The American Conservative Доминик Сэнсон.
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