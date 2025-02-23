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В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

Россия потребует от иностранных брендов захода в Крым и новые регионы при возвращении в страну. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в Telegram-канале репортера.

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Юрий Юрченко
Зачем нам враги и твари на нашей земле. Опять предадут и кинут. Нам своих нужно развивать...
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