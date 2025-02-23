В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

Россия потребует от иностранных брендов захода в Крым и новые регионы при возвращении в страну. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в Telegram-канале репортера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии