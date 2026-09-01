За рулем
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За рулем

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«За рулем»-сентябрь: новинки на авторынке; всё о топливе пониженных экоклассов, ПДД и кредитах

«За рулем»-сентябрь: новинки на авторынке; всё о топливе пониженных экоклассов, ПДД и кредитах

Журнал «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году.

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