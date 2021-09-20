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«Омскоблстройзаказчик» ищет подрядчика, который спроектирует и построит школу в Чкаловском посёлке

«Омскоблстройзаказчик» ищет подрядчика, который спроектирует и построит школу в Чкаловском посёлке

Стартовая цена контракта составляет 964,5 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, из которых 25% надо отдать субподрядчикам.

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