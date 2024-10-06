Чтобы разблокировать соцсеть X в Бразилии, Маск заплатил штраф $5 млн, но не на тот счётВерховный суд Бразилии сообщил, что представители социальной сети X перевели деньги за назначенные штрафы на неверный банковский счёт, что привело к отсрочке решения о возобновлении работы платформы в стране.