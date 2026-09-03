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Тульские новости

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Лев Спанопуло стал пятым на первенстве мира по плаванию на открытой воде

Лев Спанопуло стал пятым на первенстве мира по плаванию на открытой воде

Пловец из Тульской области Лев Спанопуло всю дистанцию шёл в тройке лидеров, но в итоге финишировал пятым, уступив победителю из Венгрии 39,9 секунды.

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