Торжественное вручение государственных наград в Дагестане

В преддверии празднования Дня Конституции Республики Дагестан Председатель Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел торжественную церемонию вручения государственных наград и поощрений от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и Правительства региона отличившимся дагестанцам.
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