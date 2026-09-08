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ЕС поддержал решение Венгрии выслать 10 российских дипломатов

ЕС поддержал решение Венгрии выслать 10 российских дипломатов

Венгрия приняла решение выслать десять российских дипломатов, работающих в посольстве в Будапеште. Об этом сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, чьи слова приводит Portfolio.

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