Спасатели Магдебурга: в инциденте на ярмарке пострадали от 60 до 80 человек

Наезд автомобиля на большую группу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге привел к тому, что пострадали от 60 до 80 человек, сообщили местные спасательные службы, 20 декабря передает телеканал Welt.
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