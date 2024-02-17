Воспитательница жестоко издевались над детьми в детском саду Байкальска

По результатам обращения одной из родительниц, заявившей о травмах, полученных ее сыном после посещения детского сада в Байкальске, прокуратура Иркутской области инициировала проверку в дошкольном учреждении Слюдянского района.
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