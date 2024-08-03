Российский дженерик помогает лечить детей со СМА: как используют препарат Евгения КомароваСМА или спинальная мышечная атрофия – генетическое заболевание, способное привести к инвалидности и поражению жизненно важных систем организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии