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Новости Тамбова

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В Тамбовскую область поступили бюллетени для голосования на выборах в Госдуму и облдуму

В Тамбовскую область поступили бюллетени для голосования на выборах в Госдуму и облдуму

Сегодня в избирательную комиссию Тамбовской области были переданы избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и на выборах депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва.

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