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Сельхозярмарка состоится в Чите 24 февраля

Сельхозярмарка состоится в Чите 24 февраля

Место и время работы первой в этом году сельхозярмарки, сообщили в мэрии забайкальской столицы.В ближайшую субботу, 24 февраля, есть возможности порадовать себя и своих родных вкусными и свежим продуктами от забайкальских фермеров.

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