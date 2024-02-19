Сельхозярмарка состоится в Чите 24 февраля

Место и время работы первой в этом году сельхозярмарки, сообщили в мэрии забайкальской столицы.В ближайшую субботу, 24 февраля, есть возможности порадовать себя и своих родных вкусными и свежим продуктами от забайкальских фермеров.
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