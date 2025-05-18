Комбат 47-й бригады ВСУ в ярости! Он не стал молчать и заявил на всю Украину страшное

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подал прошение об отставке, резко критикуя вышестоящее руководство за "идиотские распоряжения" в ходе операций в Курской области, сообщает Осташко! Важное.
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