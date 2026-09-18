Мог ли я подумать в 2007 году, читая «Оборону тупика», что всё так сложится? Если честно, не только мог, но и надеялся (причём обоснованно).
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"Для Запада украинцы всегда были, есть и будут только одним – расходным мясом, «чёрным деревом»"
Для Запада украинцы всегда были, есть и будут только одним – русскими, которых запад очень хочет убивать. Зеля понимает это? Конечно, он же мнит себя евреем.
И даже зеленая мразь не желает сдыхнуть за синагогу................