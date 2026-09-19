Росреестр открывает "охоту" на владельцев недвижимости. До 1 января вычислят всех собственников

Если вы владеете дачей, домом или квартирой, но не обновляли документы, стоит начать волноваться. Росреестр начал масштабную инвентаризацию.
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