Ростислав Ищенко: ЕС схлопывается, а Европа остаётся привлекательной только для дикарей

Почему заявления Канады о вступлении в ЕС — это лишь игра против Трампа? Что на самом деле стоит за истерикой в Европарламенте? Почему националисты в Шотландии и Уэльсе проиграли все свои референдумы? И когда Европа примет окончательное решение — за или против России? Европа на пороге тектонических сдвигов На этой неделе произошли события, которые заставляют Читать далее: https://govorit.
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