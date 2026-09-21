Ростислав Ищенко: ЕС схлопывается, а Европа остаётся привлекательной только для дикарей

Почему заявления Канады о вступлении в ЕС — это лишь игра против Трампа? Что на самом деле стоит за истерикой в Европарламенте? Почему националисты в Шотландии и Уэльсе проиграли все свои референдумы? И когда Европа примет окончательное решение — за или против России? Европа на пороге тектонических сдвигов На этой неделе произошли события, которые заставляют Читать далее: https://govorit.