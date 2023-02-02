Дюков и Митрофанов посетили заседание конгресса АФК

Первые лица РФС посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК). «Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
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