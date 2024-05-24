В Псковской области полицейские выявили иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, и нанявших их недобросовестных работодателей

В Псковской области полицейские при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии провели профилактические рейдовые мероприятия на строительных объектах, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.
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