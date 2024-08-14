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Захарова оценила просьбу ООН о доступе в Курскую область

Захарова оценила просьбу ООН о доступе в Курскую область

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о просьбе представителей ООН. Напомним, управление Верховного комиссара ООН по правам человека попросило предоставить доступ экспертов на территорию Курской области.

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Комментарии
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Eduard
ООН из Америки вообще убрать надо!
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17 час.
николай лейчинский
Любопытно : что &quot;нового&quot;  МИД ждет от этой конторы , кроме гадости очередной ?!
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15 час.

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