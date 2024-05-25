Зеленский привел «аргументы» против остановки военных действий

25 мая гражданин Украины Владимир Зеленский публично подтвердил СМИ, что от лидеров других государств звучат предложения об остановке военных действий и «заморозке» конфликта с Россией на время по сложившейся на данный момент линии фронта.
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