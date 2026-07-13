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ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы

ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы

ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, речь идет о военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях, атаку планировали осуществить с помощью FPV-дронов, которые с мобильными наземными станциями были заброшены спецслужбами Украины в контейнерах на территорию Брянской области.

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