Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным

Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным"Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим.