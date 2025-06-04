Лыжный ЧМ стал финансовой катастрофой для Норвегии: организаторы остались в глубоком убытке

Зрители и спонсоры потеряли интерес к соревнованиям, несмотря на доминирование местной сборной.Чемпионат мира по лыжным видам спорта, прошедший с 26 февраля по 9 марта, стал для Норвегии не спортивным триумфом, а финансовым провалом.