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Царьград

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Лыжный ЧМ стал финансовой катастрофой для Норвегии: организаторы остались в глубоком убытке

Лыжный ЧМ стал финансовой катастрофой для Норвегии: организаторы остались в глубоком убытке

Зрители и спонсоры потеряли интерес к соревнованиям, несмотря на доминирование местной сборной.Чемпионат мира по лыжным видам спорта, прошедший с 26 февраля по 9 марта, стал для Норвегии не спортивным триумфом, а финансовым провалом.

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