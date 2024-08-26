Пока в Астраханской области народ слабо вовлекается в малый бизнес

Если в среднем по стране в этой сфере занят почти каждый второй, то у нас – не каждый третий. Малое и среднее предпринимательство является одной из основ успешного развития экономики, во многом определяя ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам.
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