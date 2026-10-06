Психолог Масолова посоветовала не перегружать первоклассников кружками

Психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала KP.RU, что в первый год школы ребёнку лучше не добавлять интеллектуальные кружки, поскольку адаптация к учёбе сама по себе создаёт серьёзную психоэмоциональную нагрузку.
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