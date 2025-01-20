Вступив на должность президента, Трамп отменит "глупые" указы Байдена

Выступая с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally Дональд Трамп заявил, что он отменит "глупые" указы своего предшественника Джо Байдена в течение нескольких часов после прихода в офис.
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