КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кровавая акция ваххабитов, которая произошла 23 августа в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, спустя всего 2,5 месяца после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 вновь обнажила самые неприятные аспекты системы исправления наказаний в России.
"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов
Комментарии
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Модест
Что-то подсказывает, что ничего не изменится. На место посаженных взяточников придут новые и ещё более жадные и нахальные. Нет никакого контроля за контролёрами, которые контролируют эти министерства и ведомства. Белоусов это наглядно показал на примере МО. В других министерствах может быть ещё хуже. Кадровая политика выглядит как отрицательный отбор.
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17 час.
Елена Волкова
А может хватит уже сопли жевать? У нас в стране будет когда-нибудь порядок, или вся эта хрень так и будет продолжаться? Это что вообще за такое? Почему отменили смертную казнь? Почему кровавые преступники по шею в крови живут себе преспокойно, даже с такими удобствами, что некоторые вольные себе не могут позволить? Когда этих уродов будут просто уничтожать, чтобы и следа от них на земле не осталось? Это тюрьма называется? И кто там продался с потрохами, кто имеет мзду от этих бандитов? Столько вопросов, только дождёмся ли мы когда-нибудь адекватных ответов? Хватит уже!!! Осточертело читать без конца про беспредел в нашей стране!!!
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13 час.
Сергей
Весь гнилой контингент ИК-19, вместе с дубаками всех рангов - ПЕРЕВЕШАТЬ ТАМ ЖЕ НА КОЛЮЧКЕ!!!!!! И набрать новых охранял, чтоб видели что их ждет за каждый косячок!!!
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4 час.
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