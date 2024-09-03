"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

Что-то подсказывает, что ничего не изменится. На место посаженных взяточников придут новые и ещё более жадные и нахальные. Нет никакого контроля за контролёрами, которые контролируют эти министерства и ведомства. Белоусов это наглядно показал на примере МО. В других министерствах может быть ещё хуже. Кадровая политика выглядит как отрицательный отбор.

Елена Волкова

А может хватит уже сопли жевать? У нас в стране будет когда-нибудь порядок, или вся эта хрень так и будет продолжаться? Это что вообще за такое? Почему отменили смертную казнь? Почему кровавые преступники по шею в крови живут себе преспокойно, даже с такими удобствами, что некоторые вольные себе не могут позволить? Когда этих уродов будут просто уничтожать, чтобы и следа от них на земле не осталось? Это тюрьма называется? И кто там продался с потрохами, кто имеет мзду от этих бандитов? Столько вопросов, только дождёмся ли мы когда-нибудь адекватных ответов? Хватит уже!!! Осточертело читать без конца про беспредел в нашей стране!!!