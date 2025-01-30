Подмосковье меняет правила выдачи субсидии на жильё: Пробелы в миграционном законодательстве пора закрыть по всей России

В Подмосковье меняются правила выдачи бесплатного жилья. Учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил, что пример области "должен стать заразительным" – другие регионы также должны обратить внимание на пробелы в своём миграционном законодательстве.
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