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Царьград

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  • Эмма
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  • АндрейБорков
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Подмосковье меняет правила выдачи субсидии на жильё: Пробелы в миграционном законодательстве пора закрыть по всей России

Подмосковье меняет правила выдачи субсидии на жильё: Пробелы в миграционном законодательстве пора закрыть по всей России

В Подмосковье меняются правила выдачи бесплатного жилья. Учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил, что пример области "должен стать заразительным" – другие регионы также должны обратить внимание на пробелы в своём миграционном законодательстве.

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