© Григорий Сысоев/РИА НовостиМосква направила ноту в МИД Нидерландов из-за слов министра обороны Дилана Ешильгёз-Зегериуса о том, что официальная Гаага считает Россию «врагом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AW Новое носимое ИИ-...
- КЮ Новое носимое ИИ-...
- Politico: ЕС не г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым