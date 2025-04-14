Украина пригласила европейских лидеров посетить Киев 9 мая

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Украинские власти пригласили высокопоставленных европейских чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от парада в Москве, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.