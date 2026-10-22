В федеральный перечень учебников включены единые государственные учебники по учебному предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России) для 5–7-х классов (приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2026 г.
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