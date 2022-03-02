Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам. Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев, сообщает пресс-служба Сбера.

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