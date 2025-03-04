STiS: итоги 2024 года, 25-летие, стратегия и перспективы развития. Интервью с Алексеем Ляшко, генеральным директором Группы компаний «СТиС»

﻿﻿Фото: STiS. Алексей Ляшко, генеральный директор Группы компаний «СТиС Рекламировать. ООО Группа компаний «СтиС» ИНН 7720774346 Erid: 2SDnjcPp6Wg В 2024 году Группа компаний «СТиС» (бренд «СТиС»), один из крупнейших переработчиков стекла в России, отмечает свое 25-летие.