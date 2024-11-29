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Петербургский дневник

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Петербургский ТЮЗ покажет новую постановку «Первая любовь» по мотивам повести Тургенева

Петербургский ТЮЗ покажет новую постановку «Первая любовь» по мотивам повести Тургенева

Участвуют актёры разных поколений, включая недавних выпускников РГИСИ ТЮЗ имени Александра Брянцева в Петербурге представит новую постановку «Первая любовь» по мотивам одноимённой повести Ивана Тургенева.

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