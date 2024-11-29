Петербургский ТЮЗ покажет новую постановку «Первая любовь» по мотивам повести Тургенева

Участвуют актёры разных поколений, включая недавних выпускников РГИСИ ТЮЗ имени Александра Брянцева в Петербурге представит новую постановку «Первая любовь» по мотивам одноимённой повести Ивана Тургенева.
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