Военное обозрение

3 496 подписчиков

Австрийский аналитик: Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ под контролем РФ по-прежнему территории, превосходящие по площади Австрию

Австрийский аналитик: Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ под контролем РФ по-прежнему территории, превосходящие по площади Австрию

В австрийском издании Der Standard вышла статья аналитика Флориана Нидерндорфера, тематика которой связана с украинским контрнаступлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх