В Белоруссии проводят сбор командного состава вооруженных сил

Оперативный сбор командного состава армии начали в Белоруссии. В мероприятии принимают участие главы органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица, передает в Telegram-канале Минобороны страны.
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