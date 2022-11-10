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Никто ничего не сдавал: В Белоруссии отреагировали на отход русских войск из Херсона

Никто ничего не сдавал: В Белоруссии отреагировали на отход русских войск из Херсона

В Минске назвали отступление войск ВС России стратегическим решением.Депутат Палаты представителей Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии страны Олег Гайдукевич отреагировал на решение Генштаба России отвести русские войска за Днепр.

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