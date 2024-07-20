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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции

«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции

Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ».

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