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В Калужской области начали выпускать российскую смываемую втулку для туалетной бумаги

В Калужской области начали выпускать российскую смываемую втулку для туалетной бумаги

О начале производства сообщил Архангельский ЦБК, чье производство находится в Боровском районе.На предприятии пояснили, что технология разработана отечественными компаниями впервые, изобретение даже запатентовали.

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Комментарии
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Александр Рожков
Неужели? Вот радость то? Мы всю жисть мечтали об этой втулке! И вот сбылось!!!
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