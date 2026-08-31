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Нелегальный импорт в Аргентине: как ослабление регулирования ударило по легальному бизнесу

Нелегальный импорт в Аргентине: как ослабление регулирования ударило по легальному бизнесу

На фоне экономических преобразований в Аргентине стремительно расширяется рынок контрабанды — в страну массово ввозят виски, одежду, мобильные телефоны и другие товары в обход таможни.

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