В Таиланде 3,5 тыс. обезьян обрушили экономику города Лопбури

Один из популярных туристических городков Таиланда уже несколько лет терроризируют стаи обезьян. Раньше они привлекали в город туристов, но теперь сами стали неприятностью для местных жителей и отдыхающих.
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