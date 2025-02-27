Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним начнет действовать в России с 1 марта

Регионы смогут самостоятельно регулировать торговлю Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вводится в России с 1 марта, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев («Единая Россия»).
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