Гутенев: мощности в стране уже позволяют выпускать свыше 3 млн автомобилей ежегодно

Мощности в стране уже позволяют выпускать свыше 3 млн автомобилей ежегодно. Об этом в своем Телеграм-канале заявил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).
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