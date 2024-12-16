Орловский прокурор Тимошин приоткрыл тайну резонансных дел в регионе

В уходящем 2024 году Орловская область стала чаще мелькать в федеральной новостной повестке на фоне возбуждения и закрытия уголовных дел против крупных орловских чиновников, а фамилии Лежнев и Парахин стали известны всем россиянам, регулярно читающим новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)