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Орловские новости

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Орловский прокурор Тимошин приоткрыл тайну резонансных дел в регионе

Орловский прокурор Тимошин приоткрыл тайну резонансных дел в регионе

В уходящем 2024 году Орловская область стала чаще мелькать в федеральной новостной повестке на фоне возбуждения и закрытия уголовных дел против крупных орловских чиновников, а фамилии Лежнев и Парахин стали известны всем россиянам, регулярно читающим новости.

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