Орловский прокурор Тимошин приоткрыл тайну резонансных дел в регионе

В уходящем 2024 году Орловская область стала чаще мелькать в федеральной новостной повестке на фоне возбуждения и закрытия уголовных дел против крупных орловских чиновников, а фамилии Лежнев и Парахин стали известны всем россиянам, регулярно читающим новости.