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День памяти А. С. Пушкина отмечают 10 февраля 2024 года

День памяти А. С. Пушкина отмечают 10 февраля 2024 года

День памяти А. С. Пушкина отмечают 10 февраля 2024 года Анна ФедороваЕжегодно 10 февраля в России чтят память знаменитого поэта Александра Пушкина, чья жизнь оборвалась в этот день в 1837 году.

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