Южный Урал заливает: в Челябинске выпала месячная норма осадков, в Миассе – полуторамесячная. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в минувшие сутки дожди шли в большинстве районов региона, местами сильные и очень сильные.