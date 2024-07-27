Южный Урал заливает: в Челябинске выпала месячная норма осадков, в Миассе – полуторамесячная. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в минувшие сутки дожди шли в большинстве районов региона, местами сильные и очень сильные.
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